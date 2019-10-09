كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتب سوري يكشف عن خطة أردوغان لإقامة الخلافة العثمانية بمباركة من "القرضاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أرسلان، الكاتب الصحفي السوري، إن ما يحدث في سوريا ليس بجديد، ولكن هو استمرارية لما كان يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بداية الأزمة السورية، منذ تسع سنوات وحتى الآن.

وأكد "أرسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية " إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن أردوغان يدعم ويساند كافة المرتزقة والإرهابيين تحت حجة محاربة النظام السوري، لافتًا إلى أن كل ما يهم أردوغان هو تنفيذ أجندته، ولتي تتمثل في إعلان الخلافة العثمانية في المنطقة العربية من جديد.

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وأضاف الكاتب الصحفي السوري، أن أردوغان سلطان عثماني بمباركة من بعض الشيوخ المتأسلمين أمثال القرضاوي القابع في قطر، موضحًا أن ما تقوم به تركيا هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم بعد تحرير مدينة من سوريا.

وأشار "أرسلان"، إلى أن أردوغان يحاول بشتى الوسائل أن يصل إلى الإرهابيين ويحررهم سواء في سوريا أو في مصر أو في أي دولة أخرى.

ولفت الكاتب الصحفي السوري، إلى أن عدوان أردوغان هذه المرة ليس المرة الأولى ولكن المرة الثانية، موضحًا أن أردوغان حاول في مرة سابقة احتلال الشمال السوري في وسط حالة من الصم والبكم والعمي لدول العالم، لافتًا إلى أن المسألة السورية خرجت من يد الشعب السوري والحكومة السورية وأصبحت مسألة دولية.

