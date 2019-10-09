بعد الضجة التي خلقها.. فيلم “الجوكر” يعرض في المغرب

عرض، مساء أمس الثلاثاء، فيلم “الجوكر” الجديد، لأول مرة في المغرب في سينما”imax”، في الدارالبيضاء، وذلك بعد أسبوع من بداية عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية، والضجة التي أحدثها.
وتسبب جوكر، في وقوع حالة تأهب أمني، في الولايات الأمريكية، بعد التحذيرات، بسبب مشاهده المثيرة، والعدوانية.
وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا في ولاية كولورادو في عام 2012، أثناء عرض فيلم “صعود فارس الظلام”.
وحذرت السلطات الأمريكية المسؤولين في القاعات السينمائية، من فيلم “الجوكر”، تحسبا لأي اضطرابات، أو اعتداءات، يمكن أن تقع خلال عرضه تأثرا بشخصية “الجوكر”، المثيرة، والعدوانية.
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