حمد الله يكذب خاليلوزيتش وحجي: “لم أتلق أي دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة” _ صورة

رد عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، سريعا على الخروج الإعلامي للبوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، الذي قال إن حمد الله رفض الدعوة التي وجهت له من أجل الحضور لوديتي ليبيا والغابون.

وكذب صاحب 28 عاما، عبر “ستوري” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، تصريحات المدرب البوسني، نافيا أن يكون قد تلقى اتصالا من أي مسؤول في جامعة اللعبة.

وقال حمد الله: “أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول إنني رفضت المنتخب الوطني المغربي”، مضيفا: “لم أتلق أي دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية”.

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وكان خاليلوزيتش، أكد أن مهاجم النصر، كان ضمن قائمته التي اختارها للمبارتين الوديتين ضد المنتخبين الليبي والغابوني، المقرر خوضهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.

وشدد المدرب البوسني، على أن صفحة حمد الله، قد طويت، خاصة بعد رفض اللاعب تلبية دعوته بالحضور لتجمع الأسود استعدادا لوديتي ليبيا والغابون، بعدما اتصل به مصطفى حجي مساعد مدرب المنتخب الوطني، وأخبره بذلك.