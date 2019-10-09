قوات "سوريا الديمقراطية" تعلن تدمير دبابة تركية على الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، تدمير دبابة تركية خلال اشتباكات وقعت على الحدود السورية التركية.
وقال مسؤول الإعلام الحربي في قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، إن قواته اشتبكت مع القوات التركية على الحدود.
وأكد مرفان قامشلو أن الاشتباكات متواصلة على امتداد الحدود بأكملها، وقوات سوريا الديمقراطية ترد على الضربات.
وقال مصطفي بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر: إن الجيش السوري قصف مدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية شمالي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب.
وأدى القصف التركي إلى مقتل 15 شخصا بينهم 5 مدنيين.
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