العراق يدين العدوان التركي شمالي سوريا: يعزز وجود الجماعات الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العراق، مساء الأربعاء، أن العدوان التركي على شمالي سوريا، الذي بدأ قبل ساعات وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، يعزز وجود الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأدان الرئيس العراقي برهم صالح العدوان التركي، مؤكدا أنه يهدد استقرار المنطقة، ويعد تصعيدا خطيرا وسيتسبب في معاناة إنسانية كبيرة.







Advertisements

وشنت القوات التركية في وقت سابق اليوم عدوانا على شمال شرقي سوريا أدى حتى الآن إلى مقتل 15 شخصا بينهم طفلان.



وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".



وأكدت وكالة الأنباء السورية "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".

