بريطانيا تعرب عن مخاوفها إزاء العدوان التركي على سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء، إن لديه "مخاوف بالغة" بشأن الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.
وأضاف راب في بيان: "المخاطر (تتضمن) زعزعة استقرار المنطقة وتفاقم المعاناة الإنسانية وتقويض التقدم الذي أُحرز في مواجهة داعش وهو ما يتعين أن نركز جميعا عليه".
كما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضرورة وقف العمل العسكري أحادي الجانب في سوريا، قائلا إنه يرفض خطط أنقرة لإقامة منطقة آمنة للاجئين ولن يقدم أي مساعدات هناك.
وطالبت الأمم المتحدة تركيا باحترام سيادة سوريا ووقف عدوانها الذي يستهدف الأكراد هناك.
وشنت القوات التركية في وقت سابق اليوم عدوانا شمالي شرق سوريا أدى حتى الآن إلى مقتل 15 شخصا بينهم طفلان.
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