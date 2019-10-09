السعودية تندد بالعدوان التركي: تقويض لمكافحة داعش

أدانت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، العدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أن هذا يقوض الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن ما تقوم به تركيا تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمييْن، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرقي سوريا لها انعكاساتها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

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وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، إلى 15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري: "أسفر القصف المدفعي المستمر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 غيرهم".

وفي وقت سابق، شنت القوات التركية عدوانا في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".

وأكدت وكالة الأنباء السورية "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".