انتقاد أممي لهولندا بسبب قوانين تستهدف زي النساء المسلمات

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنصرية الحظر المفروض في هولندا على ارتداء ملابس تغطي الوجه في الأماكن العامة.

ووفقا لوسائل إعلام هولندية فإن مقررة الأمم المتحدة رأت في هذا البند “تعزيزًا” لرهاب الإسلام في البلاد، قائلة إن “النقاش السياسي حول تبني هذا القانون يشير بوضوح إلى أنه كان يستهدف النساء المسلمات”.\

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وفي 2016 حظرت هولندا النقاب من خلال إقرار قانون في مجلس النواب يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

وينطبق هذا الحظر، على ارتداء البرقع والنقاب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أقنعة الوجه وخوذات الدراجات النارية. ووفقا للقانون يمنع ارتداء هذه الأشياء في وسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية والطبية، والمباني الحكومية.

وسيعاقب القانون المنتهكين بدفع غرامات مالية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الشيوخ الهولندي عليه.