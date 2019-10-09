الان تتابع مشروع عقوبات على تركيا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام وعضو لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي كريس فان هولن سيقدمان مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات صارمة أكثر من التي مضت، ولن يسمح بإصابة أي جندي أميركي خلال التوغل التركي في المنطقة العازلة شمالي سوريا وأنه ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك.

وكان الرئيس التركي قد أعلن الأربعاء، عن بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، مستهدفا ما قال إنها “تنظيمات إرهابية”، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي، الذي أطلق على العملية اسم “نبع السلام”، إن “الجيش أطلق العملية العسكرية ضد تنظيمي (بي كا كا) و(داعش) الإرهابيين”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

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وأوضح مسؤول أمني تركي أن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية وتدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.

وشهد العالم، اليوم، إدانات دولية واسعة للهجوم التركي على الشمال السوري بعد أن أطلقت أنقرة عملية عسكرية واسعة ، ادعت أنها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء\

وأدان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، ودعى إلى وقف أي عمليات في الشمال السوري فورا.

و قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم،إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا وتعتبرها “فكرة سيئة”.

ومن جانبه قال البيت الأبيض إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” قامت بغزو سوريا في تنديد واضح .