الان تتابع إدانات دولية واسعة للهجوم التركي على سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد العالم،اليوم، إدانات دولية واسعة للهجوم التركي على الشمال السوري بعد أن أطلقت أنقرة عملية عسكرية واسعة ، ادعت أنها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء.

وأدان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، ودعى إلى وقف أي عمليات في الشمال السوري فورا.

و قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم،إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا وتعتبرها “فكرة سيئة”.

ومن جانبه قال البيت الأبيض إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” قامت بغزو سوريا في تنديد واضح .

ونددت وزارة الخارجية المصرية بالهجوم ووصفته بأنه “اعتداء صارخ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة”. ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

وعلى الجانب الأوروبي حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا على ضبط النفس ووقف عمليتها العسكرية،وقال “إذا كانت الخطة تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة، فإن عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن”.

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و قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنه يأمل أن تكون عمليات تركيا في سوريا موزونة ومتناسبة.

و قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن العملية التركية قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وقد تعزز تنظيم الدولة الإسلامية. وحث أنقرة على وقف العملية.

و أوضحت أميلي دو مونشالان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستدعو إلى عقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي.

وذكرت أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك يندد بالتوغل.

و أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن العملية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الأذى بالمدنيين.

و قال رئيس الوزراء الدنمركي يبي كوفو على تويتر “أشعر بقلق شديد إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا. في رأيي، هذا قرار مؤسف وخاطئ قد تكون له تداعيات خطيرة على المدنيين وجهود محاربة تنظيم داعش، وعلى تركيا التحلي بضبط النفس.

و استدعى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك السفير التركي لدى بلاده، وقال “هولندا تندد بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا، و ندعو تركيا إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه”.

من جانبها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن الهجوم التركي على سوريا خطير ويجب أن يتوقف.