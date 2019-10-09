ترامب: الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم،إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا وتعتبرها “فكرة سيئة”.\

ونفى ترامب وجود أي جندي أميركي في منطقة العمليات شمال شرق سوريا.

ومن جانبه قال البيت الأبيض إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” قامت بغزو سوريا في تنديد واضح .