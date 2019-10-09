الان تتابع ترامب: الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم،إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا وتعتبرها “فكرة سيئة”.\
ونفى ترامب وجود أي جندي أميركي في منطقة العمليات شمال شرق سوريا.
ومن جانبه قال البيت الأبيض إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” قامت بغزو سوريا في تنديد واضح .
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.