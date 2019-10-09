الان تتابع العراق يعلن الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت حكومة العراق الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الاحتجاجات من مدنيين وأفراد أمن. وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة في العراق، منذ أسبوع، إلى 110 قتلى، وأكثر من 6 آلاف مصاب في وقت امتدت فيه المظاهرات إلى مدن جديدة وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء تحقيق واسع في الأحداث.

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