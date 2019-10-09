شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القروي يستعد للخروج من السجن عشية اعلان نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) قرر القضاء التونسي مساء اليوم (الأربعاء) اطلاق سراح المرشح للرئاسة نبيل القروي حسبما أفاد محاميه كمال بن مسعود، تزامناً مع الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي قد تفضي لبرلمان مشتت. وأكد بن مسعود لفرانس برس أن «محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام» الذي أوقف القروي بموجبه أوآخر أغسطس الماضي.

قرر القضاء التونسي مساء اليوم (الأربعاء) اطلاق سراح المرشح للرئاسة نبيل القروي حسبما أفاد محاميه كمال بن مسعود، تزامناً مع الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي قد تفضي لبرلمان مشتت. وأكد بن مسعود لفرانس برس أن «محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام» الذي أوقف القروي بموجبه أوآخر أغسطس الماضي.

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