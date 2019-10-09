شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى يمني يشيد بدور المملكة في توحيد كلمة اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ثمن عضو مجلس الشورى اليمني وعضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار في اليمن صلاح باتيس، الجهود السعودية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين المجلس الانتقالي في الجنوب والحكومة اليمنية (الشرعية). وقال في تصريح لعكاظ: بذل الأشقاء في المملكة العربية السعودية مشكورين جهوداً كبيرة لجمع كلمة اليمنيين حول شرعيتهم بقيادة الرئيس هادي، حتى يكون الجميع صفاً واحداً في مواجهة المشروع الايراني، وإسقاط الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد، وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل. واضاف: أتمنى ان يحكم الاخوة في المجلس الانتقالي العقل، وأن يقدروا هذه الجهود ويدركوا خطورة المعركة في اليمن، حيث تربص الحوثي المدعوم من ايران، فتفرقنا سيتسبب في انتصار العدو علينا جميعاً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو شورى يمني يشيد بدور المملكة في توحيد كلمة اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.