شكرا لقرائتكم سوريا.. اشتباكات تركية ـ كردية على طول الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها أكراد، مساء الأربعاء، إن قواته تشتبك مع الجيش التركي في شمال شرق سوريا على طول الحدود مع تركيا، وفق وكالة "رويترز".

وقال مرفان قامشلو إن الاشتباكات متواصلة على امتداد الحدود بأكملها وقوات سوريا الديمقراطية ترد على الضربات.

وبعد أن ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن الجيش التركي بدأ هجوماً برياً على مدينة تل أبيض شمال الرقة، عادت الوكالة ونفت صحة تلك الأنباء.

وأعلنت (قسد) أن القصف التركي للمنطقة الحدودية قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات آخرين الأربعاء. وأضافت أن القصف أودى بحياة ثلاثة من مقاتليها أيضاً. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 11 قتلاً سقطوا جراء الهجوم التركي بينهم 8 مدنيين.

ويشن الجيش التركي هجوماً واسع النطاق على مواقع "قسد" الدفاعية، من المالكية والقامشلي ورأس العين وتل أبيض والدرباسية إلى جرابلس، وتستهدف الهجمات المدنيين أيضاً لإجبارهم على مغادرة منازلهم.

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إلى ذلك، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة".

وكان ترمب أمر بسحب القوات الأميركية من الحدود بين سوريا وتركيا بشكل فُسّر على أنه ضوء أخضر للقوات التركية لمهاجمة المسلحين الأكراد الذين كانوا متحالفين مع الولايات المتحدة. وأكد ترمب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم" الذي وصفه أيضاً بأنه "غزو".

وقال في بيان إن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".

وتعرض ترمب لحملة انتقادات شديدة في واشنطن خاصة من اعضاء بارزين في حزبه الجمهوري بسبب ما اعتبروه خيانة.

وتريد تركيا إقامة منطقة آمنة على الحدود لإبعاد الأكراد، وإعادة مليوني لاجئ كما تكرر أنقرة.