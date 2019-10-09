هاشتاج #أردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر"..ومغردون: إرهابي وسفاح



أحمد أبوعقيل

تصدر هاشتاج " #اردوغان_مجرم_حرب" موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بالتزامن مع العدوان التركى على شمال شرق سوريا، وشن رواد موقع التواصل الاجتماعى، هجوما لاذعا ضد أردوغان، حيث كتب أحد الحسابات "قردوجان ارهابي ولص وسفاح الحرب تكون لها رجال".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال حساب آخر، لعنه الله عليه وعلي كل من كان السبب في دمار سوريا والعراق، بينما قال آخر: الإسلام بريء منك يا ارهابي".

دكتور وليد سليم قال ":الإبادة الجماعية للأرمن ... يعيدها الاخوان والإرهابي اردوغان ضد الأكراد في سوريا .... التاريخ يعيد نفسه #اردوغان_مجرم_حرب".

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حساب أخر كتب :" ستبقى أنت من تدعم الأرهاب وستبقى أنت من يحارب البشرية، وستبقى انت المجرم #اردوغان_مجرم_حرب ".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.