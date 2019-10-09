جريصاتي: كلامي عن موضوع فرز النفايات فُهم بطريقة خاطئة

اوضح وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ ان كلامه عن موضوع فرز ​النفايات​ فُهم بطريقة خاطئة، مؤكدا انه "لم احمل ​الشعب اللبناني​ المسؤولية ولكن اعلنت ان الشعب هو جزء من الحل".

وفي حديث تلفزيوني أكد جريصاتي أن "فرز النفايات من المصدر اصبح واجبا والحل يبدأ من عند المواطن".