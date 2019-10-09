جريصاتي: كلامي عن موضوع فرز النفايات فُهم بطريقة خاطئة

اوضح وزير البيئة فادي جريصاتي ان كلامه عن موضوع فرز النفايات فُهم بطريقة خاطئة، مؤكدا انه "لم احمل الشعب اللبناني المسؤولية ولكن اعلنت ان الشعب هو جزء من الحل".
وفي حديث تلفزيوني أكد جريصاتي أن "فرز النفايات من المصدر اصبح واجبا والحل يبدأ من عند المواطن".
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