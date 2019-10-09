المستقبل البقاع الغربي: لا نتبنى أي ترشيح للانتخابات البلدية الفرعية

أعلنت منسقية "​تيار المستقبل​" في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ أنه "إزاء خوض عدد من بلدات البقاع الغربي (​جب جنين​ - ​حوش الحريمة​ - ​كفريا​) ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية الفرعية المقررة في 27 تشرين الأول الحالي"، مشيرةً الى أنه "يهمنا التأكيد أن "تيار المستقبل" في البقاع الغربي، انطلاقا من احترامه لإرادة العائلات وكل المواطنين، يشجع التوافق في البلدات الثلاث، وفي حال تعذر التوافق، لا يتبنى التيار أي ترشيح، ويقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويترك لمناصريه ومحازبيه حرية الترشح والاختيار، مع تمنياته بالتوفيق للجميع، لما فيه مصلحة البلدات الثلاث وأهلها الأعزاء".

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