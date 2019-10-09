وفد من مخيم عين الحلوة عرض مع مسؤول حزب الله في صيدا مشكلة اجازة العمل للفلسطيني

عرض وفد موسع من لجان الأحياء والقواطع في مخيم عين الحلوة ، مع مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مكتب الحزب في صيدا، لمشكلة اجازة العمل على العامل الفلسطيني وتداعياتها التي نشأت عن اجراءات وزارة العمل. كما جرى البحث في مشكلة إدخال مواد البناء الى المخيم خصوصا في ملف الترميم.
وأكد ضاهر على أهمية إعطاء الحقوق المدنية والانسانية للشعب الفلسطيني المظلوم مشددا على ضرورة تأمين الظروف والمناخات المناسبة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة.
وتطرق المجتمعون إلى قضية المطلوبين مؤكدين ضرورة إحياء عمل اللجنة المكلفة بهذا الملف ورفع وتيرة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
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