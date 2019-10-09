الدفاع المدني اخمد حريقا في بلدة فنيدق العكارية

تمكن عناصر ​الدفاع المدني​ من ​اخماد حريق​ إندلع في بلدة ​فنيدق​ العكارية، قبل امتداده الى الأراضي المجاورة ، وكان قد إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وأكوام من ​النفايات​ .

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