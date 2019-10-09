سأل رئيس حزب ​الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، "أن لماذا حصر مناقشة القوانين الانتخابية العدة التي طرحت، بقانون واحد"؟ مشيرا في حديث تلفزيوني، الى ان "الكتائب قدمت اقتراح قانون يقوم على الدائرة الواحدة، وتعتبره الافضل تمثيلا بين كل القوانين الاخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: لماذا حصر المناقشة بقانون انتخابي واحد فيما نحنا قدمنا اقتراح الدائرة الفردية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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