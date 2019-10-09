وهاب: يا سخفاء المعارضة السورية "بطيخ يكسر بعضو" بين خائن مثلكم ومحتل

علّق رئيس "​حزب التوحيد العربي​"، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "يا سخفاء ​المعارضة السورية​ الذين إستخدمكم ​العالم​ ضد بلدكم نعم قلت رداً على كلام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن محورنا سيقصف ​تركيا​ إذا دخلت ​سوريا​ عندما قال بأنه سيصلي في الأموي أما الآن أيها الأغبياء فهو صراع بين من خان بلده الكردي وأردوغان لذا بطيخ يكسر بعضو بين خائن مثلكم ومحتل".

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