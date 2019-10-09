الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

اعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقس مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال و الداخل .

الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة على الجبال ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

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