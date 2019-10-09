الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقس مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و الداخل .
الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة على الجبال ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
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