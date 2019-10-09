الخارجية اللبنانية تدين العملية العسكرية التركية شمالي سوريا: عدوان على دولة عربية شقيقة

دانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ العملية العسكرية التي تقوم بها ​القوات المسلحة التركية​ شمالي ​سوريا​، والذي تعتبره عدوانا على دولة عربية شقيقة واحتلالا لأرض سوريا وتعريض أهلها للقتل والتهجير و​النزوح​.

ودعت الخارجية، القيادة التركية إلى إعادة النظر بقرارها، وحثتها على العمل مع الدول المعنية لإعادة الإستقرار في سوريا وتطبيق القرارات الدولية مع التشديد على وحدة الشعب والأرض السورية.

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