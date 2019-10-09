تعديل حكومي في المغرب يقلص عدد وزرائها من 39 إلى 24

أعلن عن تشكيلة جديدة للحكومة المغربية بعد تعديل وزراي قلص عدد حقائبها من 39 إلى 24، بينها أربع أسندت لنساء. ويندرج هذا التعديل في سياق الجهود المعلنة لمواجهة الفوارق الاجتماعية في المملكة.

واستقبل الملك ​محمد السادس​ ب​الرباط​ وزراء ​الحكومة​ في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وتضم التشكيلة المعدلة 6 وزراء جدد. وباستثناء ​وزارة العدل​ احتفظ وزراء القطاعات السيادية والقطاعات الاقتصادية (المالية والفلاحة و​الصناعة​) بمناصبهم.

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