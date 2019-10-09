أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في مؤتمر صحفي، "أننا نرفض عمليات الحرق والتخريب خلال التظاهرات"، موضحًا "أننا تمكنا من هزيمة داعش بوحدة الشعب وتضامنه".
ولفت عبد المهدي الى "أننا أعلنا الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام بدءا من الغد"، مشيرًا الى أن " تعويض الجرحى من المتظاهرين السلميين وعلاجهم على نفقة الدولة".
وكشف عن "أننا أصدرنا حزمة من القرارات استجابة لمطالب الشعب"، مشددًا على أنه "تمّ منح 150 ألف عاطل عن العمل فرصة للتدريب والتأهيل ومبالغ شهرية".
ونوّه بـ "أننا سنصدر قرارات قريبا لمحاربة الفساد وسأطلب بتعديلات وزارية من البرلمان غدا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة العراقية: أصدرنا حزمة من القرارات استجابة لمطالب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.