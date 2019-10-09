رئيس الحكومة العراقية: أصدرنا حزمة من القرارات استجابة لمطالب الشعب

أكّد رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، في ​مؤتمر​ صحفي، "أننا نرفض عمليات الحرق والتخريب خلال التظاهرات"، موضحًا "أننا تمكنا من هزيمة داعش بوحدة الشعب وتضامنه".

ولفت عبد المهدي الى "أننا أعلنا الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام بدءا من الغد"، مشيرًا الى أن " تعويض الجرحى من المتظاهرين السلميين وعلاجهم على نفقة ​الدولة​".

وكشف عن "أننا أصدرنا حزمة من القرارات استجابة لمطالب الشعب"، مشددًا على أنه "تمّ منح 150 ألف عاطل عن العمل فرصة للتدريب والتأهيل ومبالغ شهرية".

ونوّه بـ "أننا سنصدر قرارات قريبا ل​محاربة الفساد​ وسأطلب بتعديلات وزارية من البرلمان غدا".