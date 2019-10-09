قسد: اشتباك أفرادنا مع الجيش التركي في شمال شرق سوريا

أكّدت ​قوات سوريا الديمقراطية​ أن "الطائرات التركية استهدفت معسكر تدريب يتبع للتحالف الدولي قرب ​تل أبيض​"، كاشفة عن أن "​الجيش التركي​ قصف ​عين العرب​ - ​كوباني​ شمال سوريا".

وأعلنت "قسد" عن "اشتباك أفرادها مع الجيش التركي في شمال شرق سوريا".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".