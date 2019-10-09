قرعة مجموعات أبطال إفريقيا.. الرجاء يصطدم بالترجي التونسي والوداد مع اتحاد العاصمة الجزائري

وضعت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي تم سحبها اليوم الأربعاء، بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، وضعت فريقا الوداد والرجاء البيضاويين، في مواجهات قوية.

ويلعب الفريق الأحمر في المجموعة الثالثة، إلى جانب اتحاد العاصمة الجزائري، وبيترو أتليتيكو الأنغولي، ثم ما ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

بينما سيواجه الفريق الأخضر في المجموعة الرابعة، إلى جانب الترجي التونسي، وشبيبة القبائل الجزائري، وفبتا كلوب الكونغولي.

وكان الوداد، تأهل لدور المجموعات بعد تجاوزه إفسي نواذيبو الموريتاني، في الدور الأول، حيث تغلب عليه ذهابا في موريتانيا بهدفين نظيفين، قبل أن يجدد فوزه إيابا بأربعة أهداف مقابل واحد.

من جهته، ضمن الرجاء تواجده في دور المجموعات، بعبوره كل من بريكاما يونايتد الغامبي، في الدور التمهيدي، إذ تعادل مغه ذهابا بثلاثة أهداف لمثلها، وانتصر عليه برباعية نظيفة في الإياب، ليصطدم بالنصر الليبي في الدور الأول، والذي فاز عليه في الذهاب بثلاثة أهداف لواحد، وتعادل معه إيابا بالمغرب، بهدف في كل شبكة.