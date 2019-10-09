قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالناظور اليوم الأربعاء، بالسجن 25 سنة نافذة في حق المتهم الرئيسة بإختطاف وقتل الطفلة “إخلاص”.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 25 سنة على المتهم الرئيسي، وهو جار عائلة الضحية، وبأداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 50 مليون سنتيم، بعدما توبع باختطاف الطفلة وتركها في مكان خال، نتح عنه موتها.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني، وهو خال الطفلة “إخلاص” الذي توبع بجنحة عدم التبليغ عن جناية الاختطاف.
وكان الدرك الملكي بميضار، إقليم الدريوش عثر صباح 22 يناير الماضي على الطفلة إخلاص 3 سنوات، ميتة بإحدى المناطق الغابويّة القريبة من ازلاف، بعد اختفائها عن منزل أسرتها لأزيد من أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر الناظور..ربع قرن من السجن للمتهم باختطاف وقتل الطفلة “إخلاص” نواحي الدريوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.