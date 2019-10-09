الناظور..ربع قرن من السجن للمتهم باختطاف وقتل الطفلة “إخلاص” نواحي الدريوش

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالناظور اليوم الأربعاء، بالسجن 25 سنة نافذة في حق المتهم الرئيسة بإختطاف وقتل الطفلة “إخلاص”.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 25 سنة على المتهم الرئيسي، وهو جار عائلة الضحية، وبأداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 50 مليون سنتيم، بعدما توبع باختطاف الطفلة وتركها في مكان خال، نتح عنه موتها.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني، وهو خال الطفلة “إخلاص” الذي توبع بجنحة عدم التبليغ عن جناية الاختطاف.

وكان الدرك الملكي بميضار، إقليم الدريوش عثر صباح 22 يناير الماضي على الطفلة إخلاص 3 سنوات، ميتة بإحدى المناطق الغابويّة القريبة من ازلاف، بعد اختفائها عن منزل أسرتها لأزيد من أسبوعين.