“حكومة الكفاءات”.. العثماني يُقلص عدد الوزيرات إلى أكثر من النصف

تقلص عدد النساء في الحكومة التي أُعلن عنها، اليوم الأربعاء، من تسع إلى أربع وزيرات، مقارنة مع النسخة السابقة للحكومة.

وتضمنت لائحة الحكومة أسماء وزيرتين جديدتين، وهما نزهة بوشارب، ونادية مفتاح العلوي، بالإضافة إلى وزيرتين من الحكومة السابقة، وهما نزهة الوافي وجميلة المصلي.

وحملت نزهة بوشارب، باسم حزب الحركة الشعبية، حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي القيادية في حزب السنبلة، التي كانت تصنف من بين قياداته النسائية، وتحمل دكتوراه في البيئة وسياسة المدينة.

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أيضا، عرفت لائحة “الكفاءات” النسائية في حكومة العثماني إسم نادية فتاح العلوي، والتي أصبحت تحمل حقيبة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

من جهة أخرى، حافظت جميلة المصلي، القيادية في حزب العدالة والتنمية على مكانتها في الحكومة، لكنها حملت حقيبة جديدة في نسخة “الكفاءات” وعوضت زميلتها في الحزب بسيمة الحقاوي في وزارة وزيرة اتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

أيضا، احتفظت نزهة الوافي بمكانتها في الحكومة الجديدة لكن بحقيبة الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.