بعد توقيفه لمباراتين من رابطة “الليغا”.. البارصا يطعن على العقوبة الصادرة في حق ديمبلي

طعن فريق برشلونة الإسباني، في العقوبة التي أصدرتها رابطة الدوري، في حق لاعبيه عثمان ديمبلي، ورونالدو أراوخو، وذلك على خلفية تلقيهما بطاقة حمراء، الأحد الماضي، في المواجهة الأخيرة للفريق أمام إشبيلية، برسم مباريات الأسبوع الثامن من “الليغا”.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الكطلوني، أن هذا الأخير يتجه للطعن على عقوبة رابطة “الليغا” في حق ديمبلي، وأراوخو، حيث قررت توقيف الأول لمباراتين، ومباراة واحدة للثاني.

وفي حال تأكيد عقوبة اللاعب الفرنسي، فإن بطل إسبانيا، سيحرم من خدمات لاعبه في مباراة الكلاسيكو، التي ستجمعه بغريمه ريال مدريد، في 26 من الشهر الجاري.

وكان ماتيو لاهوز، حكم لقاء البارصا وإشبيلية، أشهر البطاقة الحمراء في وجه ديمبلي، بعدما توجه إليه هذا الأخير، في الأنفاس الأخيرة من المباراة، وقال له: “أنت سيء للغاية”.