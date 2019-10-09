رسميا: الزبارقة مدربا لاتحاد أبناء سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، اتحاد أبناء سخنين، وبشكل رسمي مع المدرب سليمان الزبارقة لقيادة الفريق خلفا للمدرب نيسان يحزقيل.

وكان يحزقيل قد قدم استقالته عقب النتائج السلبية للفريق السخنيني منذ بداية الموسم.

وسيشرف الزبارقة على تدريبات اتحاد أبناء سخنين بدء من يوم غد، على أن تكون مباراته الأولى أمام أخاء الناصرة بعد غد، الجمعة، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري.

وبهذا الصدد، قال المدرب سليمان الزبارقة، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "لشرف كبير أن أكون جزء من الفريق السخنيني، وكلي أمل أن نتمكن من خلال بالعمل والتعاون المشترك بين اللاعبين والجمهور والإدارة والطاقم المهني، إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية وهي الدرجة العليا".

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وتابع "أعلم أنني أمام تحد كبير وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع، ومن هنا أتوجه لجمهور الفريق السخنيني من أجل الالتفاف من حوله ودعمه وتشجيعه كونهم اللاعب رقم 12 بالفريق، وبدون شك لكل جواد كبوة وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إعادة الفريق إلى المسار الصحيح".

وأشار إلى أن "الفريق السخنيني لا ينقصه شيء حسب رؤيتي وما ينقصه هو بث المعنويات، علمًا أنه يضم بين صفوفه لاعبين ممتازين وبإمكانهم اللعب أيضًا في الدرجة العليا، وبدوري سأعمل على وضع كافة الأمور التي كانت لها على الأثر على الفريق جانبا ونركز على لعب كرة قدم بالشكل المطلوب دفاعا عن رمز الفريق، وبالتالي من الغد سنقوم بفتح صفحة جديدة بعنوان العودة إلى المسار الصحيح وسنحافظ على غرفة ملابس نظيفة وعائلية".

وختم الزبارقة بالقول "من هنا أدعو الجماهير لمرافقتنا ودعمنا بأكبر عدد ممكن في المباراة الوشيكة أمام أخاء الناصرة، وأنا أمل أن تكون باكورة مبارياتي بالقدم اليمنى وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".