جسر الزرقاء: إصابة خطيرة بحريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (24 عاما)، مساء اليوم، الأربعاء، بجروح خطيرة، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية جسر الزرقاء الساحلية.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب أصيب بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة.

وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، غير أنها لم تعلن عن توقيف مشتبهين، ولم توضح خلفية الجريمة.

يأتي ذلك في ظل الحراك الجماهيري الرافض لمظاهر العنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات العربية، على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، فيما يتواصل تقاعس الجهاز الإسرائيلي عن مواجهة الجريمة المنظمة وجمع السلاح غير المرخص.

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يشار إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 73 قتيلا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 67% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.