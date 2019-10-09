مقتل 8 بينهم 5 مدنيين جراء العدوان التركي على سوريا

آثار الهجوم التركي على شمالي سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، إن 8 أشخاص بينهم 5 مدنيين قتلوا جراء القصف الذي شنته قوات أردوغان التركية على شمالي سوريا.

وأضافت قسد في بيان لها أن ثلاثة من عناصرها قتلوا جراء الهجوم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن 25 طائرة حربية تركية تقصف المدن السورية الواقعة على الحدود.

وأضافت أنه تم قصف مواقع عسكرية ومدنية بمناطق تل أبيض ورأس العين والقامشلي وعين عيسى السورية.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة هذا البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وتزامن إعلان أردوغان مع سماع دوي انفجارات في بلدة رأس العين السورية، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد.

وطالب بالي بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".