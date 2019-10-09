فرنسا تحث تركيا على وقف العدوان "الخطير" بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الأربعاء، إن العدوان التركي على سوريا خطير جدا ويجب أن يتوقف.
كما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضرورة وقف العمل العسكري أحادي الجانب في سوريا، قائلا إنه يرفض خطط أنقرة لإقامة منطقة آمنة للاجئين ولن يقدم أي مساعدات هناك.
وطالبت الأمم المتحدة تركيا باحترام سيادة سوريا ووقف عدوانها الذي يستهدف الأكراد هناك.
وفي وقت سابق شنت القوات التركية عدوانا في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".
وأكدت وكالة الأنباء السورية "شن القوات التركية قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".
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