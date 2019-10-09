تعديل وزاري في المغرب يشمل 21 حقيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه جرى تعديل وزاري، الأربعاء، لتشمل الحكومة 23 وزيرا، وهو عدد أقل من التشكيل السابق، لكن وزيري المالية والخارجية احتفظا بمنصبيهما.
وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صدق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.
وكان العاهل المغربي كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء تعديل وزاري.
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