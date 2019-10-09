ترامب يعلن رفضه العدوان التركي على سوريا

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/9 09:10 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تركيا من استمرار العدوان على سوريا، موضحا أن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وأضاف ترامب، في بيان نشره "البيت الأبيض": "لا نؤيد هجوم تركيا على سوريا، وأوضحت لأنقرة أنه فكرة سيئة".
وتابع: "نتوقع من تركيا حماية المدنيين والأقليات الدينية ومنع حدوث أي أزمة إنسانية".
وأشار إلى أنه "لا توجد أي قوات أمريكية في المنطقة المستهدفة من الجيش التركي بسوريا".
وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد".
وطالب بالي بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا.
وأكدت وكالة الأنباء السورية أن "القوات التركية تشن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي".
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