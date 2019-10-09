هولندا تستدعي السفير التركي لديها وتدين الهجوم شمال شرق سوريا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الهولنيدية استدعاء السفير التركي لديها، وأدانت بشدة الهجوم شمال شرق سوريا.

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وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الأربعاء مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف الجوي التركي قرب الحدود في شمال البلاد.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن تركيا أوضحت أن عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا ستكون محدودة مضيفاً أن من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.

واعتبر ستولتنبرغ للصحافيين أن تركيا لديها “مخاوف أمنية مشروعة” وأنها أبلغت الحلف بشأن الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا في وقت سابق اليوم.