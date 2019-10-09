الان تتابع تونس.. إطلاق سراح نبيل القروي المنافس على انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 تواردت أنباء أنباء من تونس عن إطلاق سراح نبيل القروي المنافس على انتخابات الرئاسة، وفقا لما أوردته بي بي سي في نبأ عاجل. وترشّح نبيل القروي للانتخابات الرئاسية 2019 على رأس حزبه “قلب تونس”، ليتحصّل على المركز الثاني بنسبة، 15.85 بالمائة من الأصوات، بعد قيس سعيّد الذّي حصد 18.40 بالمائة من أصوات الناخيبين.

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