اخبار العالم

سناتور أمريكي يسعى لعقوبات مدمرة على تركيا بسبب عملية سوريا

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع سناتور أمريكي يسعى لعقوبات مدمرة على تركيا بسبب عملية سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قال السناتور الأمريكي الجمهوري البارز لينزي جراهام، إنه بصدد تقديم حزمة عقوبات “مدمرة” على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، معبرًا عن مخاوفه بشأن مصير الأكراد في المنطقة.

وعادة ما يعلن “جراهام”، تأييده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه انتقد مرارًا قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

وقال جراهام في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، نشرت اليوم الأربعاء، إن العقوبات ستستهدف الاقتصاد والجيش التركيين.

Advertisements

وتوقع أن يحشد مجلس الشيوخ الأمريكي الأصوات ليمنع رفض الرئيس الأمريكي المحتمل لرفض هذه العقوبات.

وقال “جراهام”: “من يمكن أن يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة الأكراد؟”، متوقعًا تأثيرا مضاعفا مدمرا بسبب
العملية التركية في سوريا.

كان جراهام، حذر منذ وقت طويل من أن قرار ترامب بسحب القوات سيفتح الباب أمام ضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.

وفي تغريدة أمس الثلاثاء، هدد “جراهام”، تركيا بعقوبات من الجحيم إذا توغلت في شمال سوريا، مضيفًا أنها ستكون “عقوبات واسعة وعميقة
ومدمرة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سناتور أمريكي يسعى لعقوبات مدمرة على تركيا بسبب عملية سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا