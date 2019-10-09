جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت قناة “إن.تي.في”، اليوم الأربعاء، سقوط قذيفتي هاون على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية، دون سقوط أي ضحايا، وذيك بعد بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

يشار إلى أن أردوغان، أعلن، اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، بحجة ما يسمى “تحييد الإرهاب”، وبدأ الطيران التركي في قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الأسدية وبير نوح شرق رأس العين، بالتزامن مع حركة نزوح كثيفة للأهالي.