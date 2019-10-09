الان تتابع رئيس المفوضية الأوروبية يدعو تركيا لوقف عمليتها العسكرية في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، تركيا، اليوم الأربعاء، لضبط النفس ووقف عمليتها العسكرية في سوريا.
وقال “يونكر” أمام البرلمان الأوروبي، لدى تركيا مخاوف أمنية عند حدودها مع سوريا، وعلينا تفهم ذلك، لكني أدعو تركيا وغيرها من (الأطراف) الفاعلة لضبط النفس.
وأضاف: “إذا كانت خطط تركيا تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن”.
يشار إلى أن أردوغان، أعلن، اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، بحجة ما يسمى “تحييد الإرهاب”، وبدأ الطيران التركي في قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الأسدية وبير نوح شرق رأس العين، بالتزامن مع حركة نزوح كثيفة للأهالي.
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