الان تتابع فرنسا تدين بشدة الهجوم التركي في سوريا وتطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أدانت فرنسا بشدة العملية العسكرية التي شنتها تركيا، اليوم الأربعاء، في شمال سوريا. وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا، إن باريس ولندن ستدعوان لجلسة بمجلس الأمن لبحث الهجوم التركي على سوريا. يشار إلى أن أردوغان، أعلن، اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، بحجة ما يسمى “تحييد الإرهاب”، وبدأ الطيران التركي في قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الأسدية وبير نوح شرق رأس العين، بالتزامن مع حركة نزوح كثيفة للأهالي.

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