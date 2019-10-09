المغرب يعلن عن تعديل وزاري جديد.. الأسماء

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، تعديلا وزارياً مع استمرار وزيري المالية والشؤون الخارجية في منصبيهما.



وبحسب وسائل إعلام مغربية فقد شمل الإعلان الوزاري 22 وزيرا.

هذا وتقلصت عدد المناصب في الحكومة الحالية إلى 23 وزيرا فقط، و5 أحزاب، بعد خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة.

وفي ما يلي قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة:

- سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

- المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان.

- عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

- ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

- محمد بنعبد القادر، وزير العدل.

- أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

- محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.

- محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

- عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

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- سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

- خالد آيت الطالب، وزير الصحة.

- مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

- عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

- نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

- نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

- عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

- محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.

- الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

- جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

- عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

- نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

- محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

- نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

- إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وعقب ذلك أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك.