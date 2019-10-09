الإسكان المصرية تعلن بدء حجز الوحدات السكنية للشباب في مشروع "مصر السكني"

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر بدء طرح وحدات سكنية جديدة للشباب من خلال مشروع مصر السكني، حيث تم طرح 2240 وحدة سكنية مقسمه على 7 مدن على مستوي الجمهورية للأسكان المتوسط.

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المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة فى أطار مشروعات الدولة لخدمة الشباب، كما يعد من أهم المشروعات السكنية التي تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة بالتزامن مع برنامج الدولة للأصلاح الإقتصادي، حيث يسمح المشروع يتقسيط الوحدات السكنية على مدار 3 سنوات بدون فائدة

إلى ذلك، وزعت وزارة الأسكان الوحدات السكنية المطروحة على 7 مدن على مستوي الجمهورية والتي تأتي من خلال البرنامج الموضوع للتغطيه شاملة لجميع محافظات الدولة خلال المراحل المقبلة، حيث جاءت مدن المنصورة الجديدة، والمنيا الجديدة، وغرب مدينة قنا، والقاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة بدر، كما تقوم الوزارة بتسهيل عملية التسجيل من خلال موقعها الالكتروني والذي تم تخصيصه لعملية الحجز والتسجيل، على أن تكون أولوية الإستلام للمتقديم للحجز بأولوية التسجيل بالموقع https://www.hdb-reservation.com/

وبحسب الوزارة، تبدأ عملية الحجز والتسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة والمخصص لعملية التسجيل للوحدات السكنية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 أكتوبر 2016 على أن يغلق الموقع وتنتهي طلبات الحجز يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر وخلال أربع وعشرون ساعه فقط، كما يقدم الموقع الالكتروني لحجز الوحدات السكنية الرد على كافة الإستفسارات حول المشروع من المساحات المطروحة ونماذح الوحدات السكنية والمواقع وطرق السداد، حيث قدمت الوزارة العديد من التسهيلات لسداد الوحدات السكنية وهي تقسيط سعر الوحدة على 3 سنوات على أقساط ربع سنوية بدون فائدة.