عاجل.. البيت الأبيض يعلق على العملية التركية شمال سوريا

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 البيت الابيض كتب الخليج 365 ـ متابعات علق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، إن تركيا العضو في حلف الناتو قامت بغزو سورية. وأكد أن تركيا باتت مسؤولة عن بقاء مقاتلي داعش في السجون وعدم عودة التنظيم. Advertisements وأضاف أن واشنطن لا تؤيد العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا. ولفت إلى أن العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا " فكرة سيئة". ولفت إلى أن على تركيا الالتزام بتعهداتها بحماية المدنيين والأقليات. وأطلقت تركيا، اليوم عملية عسكرية في مناطق الشمال السوري ضد الأكراد. وقوبلت العملية التركية بإدانات دولية على نطاق واسع.

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