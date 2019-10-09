تركيا.. اعتقال 10 أتراك بتهمة الانتماء لجماعة "غولن"

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

غولن

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أصدرت السلطات التركية، الأربعاء، قرارات باعتقال 10 أشخاص، على خلفية مزاعم الانتماء إلى الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.



ووفق صحيفة "حرييت" الموالية للنظام، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة قونيا عاصمة ولاية تحمل الاسم ذاته، جنوبي البلاد.

وجاء في بيان النيابة العامة: إن العناصر المطلوبة قامت بحملات لتقديم المساعدات المادية لأسر أعضاء الجماعة المسجونين والمفصولين من أعمالهم.

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وبعد صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في 6 ولايات مختلفة؛ لضبط المتهمين المطلوبين.

ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.