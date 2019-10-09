إعلامي جنوبي لـ"اليمن العربي": قرار فيسبوك ضد مؤسسة الفجر يحمل أجندات سياسية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الفجر المصرية

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال فتاح المحرمي، الإعلامي الجنوبي، أن الإجراء الذي أقدمت عليه إدارة فيسبوك بإغلاق صفحات لعدد من المؤسسات الصحفية ومنها "الفجر" ، يحمل اجندات سياسية ، وربما يكون مدفوع الثمن لصالح الجهات التي ادعى فيسبوك أن المؤسسات تهاجمها ،واقصد قطر وتركيا وإيران.

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وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن الاخطبوط القطري الممول لتحالف الشر إلى جانب تركيا وإيران ، هو من مول هذه الإجراءات ،ودفع مبالغ مالية كبيرة لإدارة فيسبوك من أجل إغلاق الصفحات التابعة للموسسات الصحفية التي فضحت مشاريع هذا التحالف.

وأعرب عن التضامن مع مؤسسة الفجر المصرية و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية وكل المؤسسات التي طالتها الإجراءات التعسفية من قبل إدارة فيسبوك التي أظهرت أنها تخدم اجندات سياسية.