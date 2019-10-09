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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الفجر المصرية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال فتاح المحرمي، الإعلامي الجنوبي، أن الإجراء الذي أقدمت عليه إدارة فيسبوك بإغلاق صفحات لعدد من المؤسسات الصحفية ومنها "الفجر" ، يحمل اجندات سياسية ، وربما يكون مدفوع الثمن لصالح الجهات التي ادعى فيسبوك أن المؤسسات تهاجمها ،واقصد قطر وتركيا وإيران.
وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن الاخطبوط القطري الممول لتحالف الشر إلى جانب تركيا وإيران ، هو من مول هذه الإجراءات ،ودفع مبالغ مالية كبيرة لإدارة فيسبوك من أجل إغلاق الصفحات التابعة للموسسات الصحفية التي فضحت مشاريع هذا التحالف.
وأعرب عن التضامن مع مؤسسة الفجر المصرية و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية وكل المؤسسات التي طالتها الإجراءات التعسفية من قبل إدارة فيسبوك التي أظهرت أنها تخدم اجندات سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي جنوبي لـ"اليمن العربي": قرار فيسبوك ضد مؤسسة الفجر يحمل أجندات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.