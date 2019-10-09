الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الفجر المصرية
قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي وعضوة المكتب الإعلامي للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي، إنها تدين وتستنكر ما قامت به إدارة فيس بوك من إغلاق لصفحات مؤسسة الفجر المصرية، واصغة ذلك بأنه عمل غير مهني
وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن أساسيات الاعلام والصحافة الحرية، وعدم التمييز والعنصرية، مبينة أن ما قامت به شركة الفيس بوك يخالف هذا المعايير
ودعت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي وعضوة المكتب الإعلامي للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي، من شركة الفيس بوك اعادة النظر في ما تم اتخاذة ضد مؤوسسة الفجر.
وأعربت عن التضامن مع مؤسسة الفجر و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية بمكتب عيدروس لـ"اليمن العربي": خطوة الفيس يوك ضد مؤسسة الفجر المصرية عمل غير مهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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