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الأمم المتحدة تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الامم المتحدة

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا

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الخليج 365 ـ متابعات

 أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا.

 

وأضاف، تعليق على العملية العسكرية في الشمال السوري: سنواصل دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية.

 

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019: نشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا.

 

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وأكد: نواصل جهودنا لتسريع إطلاق اللجنة الدستورية في سوريا.

 

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي #سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

 

وأضاف، معلقا على العملية التركية التي بدأت مساء اليوم في الشمال السوري: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكري في سوريا.

 

وتابع: ندعو جميع الأطراف في #سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

 

كما دعا المجلس إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمالي سوريا.

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