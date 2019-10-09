الأمم المتحدة تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الامم المتحدة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا.

وأضاف، تعليق على العملية العسكرية في الشمال السوري: سنواصل دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019: نشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا.

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وأكد: نواصل جهودنا لتسريع إطلاق اللجنة الدستورية في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي #سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

وأضاف، معلقا على العملية التركية التي بدأت مساء اليوم في الشمال السوري: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكري في سوريا.

وتابع: ندعو جميع الأطراف في #سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

كما دعا المجلس إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمالي سوريا.